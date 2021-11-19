جامعة الأقصر تشارك في مسابقة «كونى» بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة

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أعلنت جامعة الأقصر، انه في إطار حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، يعلن المجلس القومي للمرأة من خلال ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عن إقامة مسابقة فنية بعنوان «كوني».

واعلنت جامعة الاقصر أن المسابقة فنية تشجع الطلبة والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. وتقدم الأعمال الفنية من قبل الطلاب في مجالات، الفن التشكيلي (نحت أو رسم أو فوتوغرافيا)، كتابة شعر (فصحى وعامية)، أفلام قصيرة، أغنية (مكتملة العناصر الفنية)، وكذلك قصة قصيرة .

وأكدت جامعة الأقصر، أن باب التقديم للمسابقة متاح وينتهى في ديسمبر، حيث تم تحديد شروط المسابقة: أن يتناول العمل الفني قضية العنف ضد المرأة وكيفية مناهضته في أحد المجالات الفنية المعلن عنها، ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة وألا يزيد عن 30 سنة من الطلاب من الجنسين، طلاب أو من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس.