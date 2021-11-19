نسمة محجوب والدى كان رافض مشاركتي في ستار اكاديمي

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قال المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب أنني كنت مهتم بنجاحها في الدراسة وتفوقها ومن صغرها كانت تعشق الموسيقي ووجدتها تغني مع أبناء فنانيين.

وأضاف المخرج علاء محجوب خلال لقاءه وابنته المطربة نسمة محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، انني استمعت إلى صوتها وهي صغيرة وتفاجأت وتتلمذت نسمة يد المايسترو الكبير سليم سحاب منذ العاشرة من عمرها .

وعقبت نسمة أن تجربتها في برنامج ستار اكاديمي مهمة جدا ووالدي لم يكن موافق على هذه التجربة واقنعته بصعوبة وكان فوزي باللقب مصدر سعادة كبيرة له.

وعن زوج نسمة محجوب قال علاء محجوب ان زوجها شخص ممتاز له وظيفة محترمة .

قالت الفنانة والمطربة نسمة محجوب ان ظهورها مع والدها ببرنامج تليفزيوني قليل جدا، وعقب والدها بان السبب في ذلك سفره إلى دولة الإمارات لفترة طويلة .

وأضافت أن والدها لديه شغف كبير بالفن واستفدت من شخصيته الفنية وتعلمت منه العديد من الصفات، واستمع إلى ارائه الفنية في اعمالي واستفيد جدا منها .