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خبراء التحكيم يؤكدون عدم صحة هدف المصري الثاني في شباك بيراميدز

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خبراء التحكيم يؤكدون عدم صحة هدف المصري الثاني في شباك بيراميدز خبراء التحكيم يؤكدون عدم صحة هدف المصري الثاني في شباك بيراميدز

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أكد مجموعة من خبراء التحكيم عدم صحة الهدف الثاني لفريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، في شباك بيراميدز، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب ضمن فعاليات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، في تصريحات صحفية تعليقًا على الهدف: «هدف المصري الثاني في مرمى بيراميدز، غير صحيح بالمرة، مؤكدًا الكرة لمست يد المهاجم».

وأضاف جريشة: «كان على حكم مباراة المصري وبيراميدز إلغاء الهدف الثاني للمصري بسبب اصطدام الكرة في يد مهاجم الفريق الساحلي».

وأكد الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي عدم صحة الهدف في تصريحات صحفية قائلا: «هدف المصري في بيراميدز غير صحيح ومسؤوليته يتحملها حكم الفار، كما أن محمود وادي مهاجم بيراميدز له ضربة جزاء غير محتسبة».

ويرى ياسر عبدالرؤوف، الخبير التحكيمي، أن هدف المصري غير صحيح، حيث لعب عمرو مرعي الكرة بيده قبل رأسه.

وتعادل المصري مع نظيره بيراميدز، بهدفين في مباراة اليوم، ليصل الفريق الساحلي للنقطة الرابعة في جدول ترتيب الدوري بينما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة.

المصرى اليوم

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