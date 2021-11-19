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إحالة 9 مسؤولين بالصحة للمحاكمة.. صرفوا حوافز لغير المستحقين بالمخالفة للقانون

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إحالة 9 مسؤولين بالصحة للمحاكمة.. صرفوا حوافز لغير المستحقين بالمخالفة للقانون إحالة 9 مسؤولين بالصحة للمحاكمة.. صرفوا حوافز لغير المستحقين بالمخالفة للقانون

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أحالت النيابة الإدارية 9 مسؤولين ماليين بمديرية الشؤون الصحية بالغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في صرف حوافز الإشراف والقيادة والطوارئ لبعض المسؤلين غير المستحقين بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

أكد تقرير الإتهام أن المحالين التسعة خلال الفترة من 2 ديسمبر 2017 حتى شهر سبتمبر عام 2019، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا نصوص قانون الخدمة المدنية والقواعد والتعليمات والأحكام المالية المعمول بها مما أدى إلى المساس بحقوق مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الرابع، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة لبعض المسؤولين بالمخالفة لجدول الوظائف رقم 3 المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، مما أدى إلى صرف مبلغ 1.3 مليون جنيه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.


تبين من أوراق القضية أن المحال الخامس قام بالإشراف على اللجنة المشكلة من المحالين الأربعة مما أدى إلى إقرار صرف حافز القيادة لغير المستحقين بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري. ولم يؤد المحال السادس العمل المنوط به بدقة مما أدى إلى صرف حافز القيادة لغير المستحقين بدون وجه حق، وأهمل المحالين السابع والثامن والتاسع في أداء عملهم.

المصرى اليوم

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