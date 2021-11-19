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خالد سرحان: الفن بالنسبة لي متعة..

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خالد سرحان: الفن بالنسبة لي متعة.. فيديو خالد سرحان: الفن بالنسبة لي متعة..

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قال الفنان خالد سرحان، إن الفن بالنسبة له متعة، كاشفا أن شخصية رفعت الدهبي التي قدمها في أحد الأعمال الدرامية في رمضان كانت متعبة لها جدا كونه كان يقدم شخصية شخص شرير بلطجي.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن العدد المشاهد الخاصة بشخصية رفعت الدهبي كانت كثيرة في اليوم مما أرهقته كثيرا.

تابع الفنان خالد سرحان أن شخصية رفعت الدهبي استمرت عالقة في أذهان الكثير من المشاهدين، موضحا أن تلك الشخصية قام بدراستها بعناية وبحث عن نوعية تلك الشخصية الشريرة خاصة أن تلك الشخصية وجودها في حياتنا صعبة للغاية.

المصرى اليوم

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