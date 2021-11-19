المخرج علاء محجوب : اتمنى تقديم عمل فني عن ذوى الهمم

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لاقتراحات اماكن الخروج

قال المخرج علاء محجوب انه من الممكن ان اقدم فيلم استعراضي غنائي وتكون نسمة مشاركة في العمل، وتمنت نسمة خوض تلك التجربة.

وأضاف المخرج علاء محجوب خلال لقاءه وابنته المطربة نسمة محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، لابد ان نقدم فيلم أو عمل فني عن ذوي الهمم، وعددهم كبير في الوطن العربي ولهم بطولات وسجل مشرف.

ووجه الليثي الدعوة إلى المنتجين بعمل مسلسل عن ذوي، الهمم وعقب المخرج علاء محجوب ان الرئيس عبدالفتاح السيس يدعم ذوي الهمم، واتمني ان يسمعني وان تكون هناك فرصة لمسلسل يبرز بطولاتهم والمواقف الرائعة لذوي الهمم.

و تابع المخرج علاء محجوب انه في تاريخ مصر السينمائي فيلمان فقط خيال علمي ومنهم فيلم الرقص مع الشيطان مع النجم نور الشريف من اخراجي وفخور جدا بتقديم التجربة مع نجم كبير.