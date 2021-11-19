5 سعوديين يتوجون أبطالاً في اليوم الثاني من "جولات الرياض" لقفز الحواجز الدولية

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شربتلي بطل الشوط الكبير "بجوادين"

خطف الفارس السعودي عبدالله شربتلي المركزين الأول والثاني في الشوط الكبير من منافسات اليوم الثاني لبطولة جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة ثلاثة نجوم (ارتفاع 1.45 متر)، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل اليوم الجمعة في الجنادرية.

وحقق شربتلي المركز الأول برفقة جواده "هنتر" بزمن وقدره 64.35 ثانية، والمركز الثاني بجواده " رينيسين" بزمن 65.46 ثانية، فيما نال الفارس خالد الهادي المركز الثالث بزمن 72.17 ثانية.

أما في الشوط المتوسط (فئة 3 نجوم ـ ارتفاع 1.30 متر)، نجح الفارس ناصر الشواف في تحقيق جائزته بزمن وقدره 53.55 ثانية برفقة جواده "فلة"، فيما حقق المركز الثاني الفارس خالد المبطي بزمن 54.79 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس عبدالله الراجحي بزمن 55.60 ثانية.

وفي أولى أشواط اليوم الثاني من "جولات الرياض"، نال الفارس عبدالله أبو بكر لقب بطولة الشوط الصغير لفئة النجمة الواحدة (ارتفاع 1.15 متر) برفقة جواده "ديابلو دي جراسيت" بزمن وقدره 33.53 ثانية، فيما نال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد آل سعود المركز الثاني بزمن 34.91 ثانية، وذهب المركز الثالث للفارس عبدالرحمن البلادي بزمن 35.77 ثانية.

وفي الشوط الثاني، المخصص للبراعم (ارتفاع 1.25 متر)، نال الفارس مشاري القحطاني المركز الأول بزمن وقدره 65.86 ثانية برفقة جواده " انكوغنيتو"، وجاء الفارس عبدالعزيز العيد في المركز الثاني بزمن وقدره 76.65 ثانية، وحل الجزائري عبد القادر بياطه في المركز الثالث بزمن وقدره 78.94 ثانية.

وفي الشوط الثالث "الشوط الكبير" لفئة النجمة الواحدة (ارتفاع 1.30 متر) نجح الفارس عبدالله الشربتلي في خطف لقبه بزمن وقدره 72.74 ثانية برفقة جواده " بيو ليميت"، وجاء الفارس سعد العجمي ثانياً بزمن 80.02 ثانية، وحل الفارس عبد الرحمن الهمزاني ثالثاً بزمن 80.28 ثانية.

وتختتم غداً السبت أولى جولات بطولة جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية، حيث تقام ستة جولات، وتباع التذاكر عبر الرابط الإلكتروني:

https://e-ticket.app/o/169