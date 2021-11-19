أخبار عاجلة

مصلحة الضرائب تصدر نشرتها الدورية الجديدة -
متحور كورونا الأفريقي يثير فزع العالم.. طوارئ ومنع سفر واجتماع طارئ للصحة العالمية -
تطهير كامل للبرابخ بطريق رأس غارب - الشيخ فضل استعدادا لفصل الشتاء -
سقط من القطار وارتطم بعامود.. إصابة كهربائي في القليوبية -
تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة -
إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور) -
رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس اليوم الجمعة الى الأربعاء 1 ديسمبر -
الضرائب: 10 مأموريات مدمجة بين «القيمة المضافة والدخل».. و«المالية» تتابع -
ارتفع بسبب متحور كورونا .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 26-11-2021 -
بتوقيت مصر حلقة 25 نوفمبر2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب مع تدنٍّ للرؤية الأفقية

Print
تستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

6 مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وتبوك ومكة المكرمة وعسير والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وبلقرن وتنومة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تيماء وحقل وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم والجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد ضباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار