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مفتي الجمهورية: نحترم كل معتقد ونشجب الاعتداء على أي دين أو رسول

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مفتي الجمهورية: نحترم كل معتقد ونشجب الاعتداء على أي دين أو رسول مفتي الجمهورية: نحترم كل معتقد ونشجب الاعتداء على أي دين أو رسول

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إننا نحترم كل معتقد ونشجب كل اعتداء على أي دين أو رسول.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البد، أنه يجب أن يتعاش البشر باختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداهم.

وتابع الدكتور شوقي علام أنه لابد من احترام المعتقد الآخر، ولكن الإيمان بالمعتقد الآخر أمر صعب على الإنسان، وبذلك بإذابة المعتقدات في بعضها الأخر أمر يخالف الفطرة ويخالف القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: «لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ».

استطرد رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التنوع والاختلاف البشري من سنن الله في الكون، موضحا أن أمر المعتقد قلبي ولا يمكن إجبار أحد على العقيدة.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن الأديان لا يمكن أن تكون من ضمن أسباب تأجيج الصراع بأي حال من الأحوال، موضحا أن التنوع والاختلاف البشري من سنن الله في الكون.

المصرى اليوم

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