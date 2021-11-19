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قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة دعت روسيا إلى خفض حدة التوتر مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن واشنطن عبرت بشكل مباشر عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية لموسكو.



وأضافت ساكي للصحفيين «نواصل أيضا إبداء قلقنا إزاء الأنشطة العسكرية الروسية واللغة الخشنة تجاه أوكرانيا، وندعو موسكو لخفض حدة التوتر».

من جانبه أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته للغرب. وقال بوتين أمس الخميس إن الغرب يتعامل مع تحذيرات روسيا بعدم تجاوز «خطوطها الحمراء» باستخفاف.



وقال الكرملين اليوم الجمعة إن هذه التصريحات كانت ردا على الأعمال الاستفزازية من جانب حلف شمال الأطلسي بما في ذلك تسليح أوكرانيا. وتعارض أوكرانيا النشاط العسكري الروسي المتزايد قرب حدودها المشتركة مع روسيا التي تمتد لمسافة 1944 كيلومترا.