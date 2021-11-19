معرض الرياض للسيارات يضم أكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قِطَع الليغو

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ضمن فعاليات موسم الرياض التي سُجِّلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

لم يقتصر معرض الرياض للسيارات في نسخته الثانية على استقطاب محبي السيارات بكل أنواعها، وجمع أغلاها وأندرها وأسرعها من أنحاء العالم، بل ضم إلى مجموعته أيضًا أكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قِطَع الليغو، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 التي سُجِّلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وخلال رعاية وافتتاح أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، انطلاقة المعرض أمس سلَّم رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، شهادة غينيس لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وقد استخدم في عملية بناء مجسم سيارة الفورمولا 1 المبنية نحو 500.000 مكعب ليغو، وأُتيحت الفرصة أمام المقيمين في السعودية للمشاركة في تسجيل هذا الرقم القياسي العالمي، وقد استغرقت عملية بنائها أسبوعًا، وتولى عملية تجميعها خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو، وتابع ممثلون عن موسوعة غينيس عملية تجميعها عبر بث مباشر للتوثيق والمصادقة رسميًّا على تحقيق المجسم في السعودية رقمًا قياسيًّا بوصفه الأكبر في العالم.

ويُعدُّ معرض الرياض للسيارات، الذي يستمر حتى الـ 28 من نوفمبر الجاري، أكبر تجمع للسيارات في الشرق الأوسط بمساحة تصل إلى 140 ألف م2، ويضم أكثر من 600 سيارة، وسط مشاركة شركات عملاقة من صناع السيارات، وأكثر من 50 علامة تجارية و15 مصنع سيارات.

موسم الرياض