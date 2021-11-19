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الإطاحة بمقيم احتال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية

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الإطاحة بمقيم احتال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية الإطاحة بمقيم احتال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية
تم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل للنيابة العامة

الإطاحة بمقيم احتال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة، والقبض عليه، إثر تمكينه آخر من جنسيته خارج من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية، وذلك بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة، يتواصل من خلالها مع ضحاياه، وهو مقيم من الجنسية السورية مخالف لنظام الإقامة، ومتغيب عن العمل. كما ضُبط بحوزته أجهزة متنقلة مزودة بالشرائح المستخدَمة في تنفيذ عمليات الاحتيال. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

شرطة المنطقة الشرقية النيابة العامة شرطة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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