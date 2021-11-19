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عائلة الفتى "سعود عسيري" تناشد البحث عنه بعد اختفائه خلال نزهة شمال جازان

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الجهات المختصة وجمعية "ساعد" تباشران الحادثة

عائلة الفتى

شرعت الجهات المختصة وفريق جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ في البحث عن الشاب سعود بن محمد يحيى عسيري (16 عامًا)، الذي اختفى فجأة مساء اليوم بعد أن كان برفقة أسرته في نزهة برية بالدرب شمال جازان.

وأبلغت الأسرة الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وعلمت "سبق" أن الشاب كان قد اختفى قبل أسبوعين قبل أن يُعثر عليه داخل مبنى لا يزال تحت الإنشاء.

ودعت أسرة "سعود" الجميع إلى مساندتها في عملية البحث عن ابنها، وإبلاغ أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على الجوال رقم 0506295235 في حال مشاهدته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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