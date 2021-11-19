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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار رعدية وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الحدود الشمالية والشرقية والرياض والجوف والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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