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جدة.. تشققات وهبوط كبير بأحد الشوارع الحيوية يهدد أمن وسلامة المارة

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مطالبات بسرعة التحرك لدرء مخاطره

جدة.. تشققات وهبوط كبير بأحد الشوارع الحيوية يهدد أمن وسلامة المارة

تسببت الأمطار في حدوث تشققات وهبوط كبير وسط أحد الشوارع الحيوية التجارية بحي "البلد" بجدة، ما أثار تخوف المارة وعابري الطريق من مخاطر ذلك على المركبات وقائديها.

وطالب سكان المنطقة، الجهات المختصة بالسرعة في معالجته، فيما لجأ أحد المتطوعين إلى وضع علامة بارزة في الشق لتنبيه وتحذير السائقين.

وتسبب الوضع الراهن الذي يتوقع أنه بسبب الأمطار الأخيرة التي شهدتها المدينة في إرباك حركة المرور لوجوده في شارع حيوي يشهد مرور مئات المركبات على مدار الساعة.

وطالب الجميع الجهة المعنية بسرعة التحرك لدرء المخاطر التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

جدة.. تشققات وهبوط كبير بأحد الشوارع الحيوية يهدد أمن وسلامة المارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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