أخبار عاجلة

مصلحة الضرائب تصدر نشرتها الدورية الجديدة -
متحور كورونا الأفريقي يثير فزع العالم.. طوارئ ومنع سفر واجتماع طارئ للصحة العالمية -
تطهير كامل للبرابخ بطريق رأس غارب - الشيخ فضل استعدادا لفصل الشتاء -
سقط من القطار وارتطم بعامود.. إصابة كهربائي في القليوبية -
تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة -
إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور) -
رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس اليوم الجمعة الى الأربعاء 1 ديسمبر -
الضرائب: 10 مأموريات مدمجة بين «القيمة المضافة والدخل».. و«المالية» تتابع -
ارتفع بسبب متحور كورونا .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 26-11-2021 -
بتوقيت مصر حلقة 25 نوفمبر2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الطائف تُصدر توضيحًا حول استثمار شركة مواقف مول تجاري

Print
أمانة الطائف تُصدر توضيحًا حول استثمار شركة مواقف مول تجاري أمانة الطائف تُصدر توضيحًا حول استثمار شركة مواقف مول تجاري
أكدت أن بعض المواقف المحيطة به مجانية

أمانة الطائف تُصدر توضيحًا حول استثمار شركة مواقف مول تجاري

أصدرت أمانة الطائف توضيحًا حول استثمار شركة موقفَ سيارات عائدًا لمول تجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضمن خدمة الصالح العام، وبما يضمن انسيابية التدفق المروري.

وقالت الأمانة في بيان لها: "إنه بناء على ما نشرته صحيفة (سبق) يوم الخميس تحت عنوان (بالتنسيق مع أمانة الطائف.. شركة تستثمر مواقف مول تجاري.. ومواطنون يشتكون)، تود أمانة الطائف أن توضح أن مواقف السيارات الداخلية والخارجية كافة مجانية عدا المواقف المحيطة بالمول من الجهتين الشمالية والغربية، التي تتبع أمانة الطائف إشرافيًّا، وتقوم الأمانة بإدارتها وتنظيمها بما يخدم الصالح العام، وكما هو معمول به في العديد من المدن حول العالم".

وأضافت بأنها "تؤكد أن إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المساحات لساعات محددة من اليوم يتيح للمتسوقين إيجاد مواقف لمركباتهم عند ارتياد المواقع التجارية، ويُمكِّن من سرعة إشغار الموقف لمستفيد آخر، ومنع الزحام، ويساعد في انسيابية التدفق المروري، خاصة في أوقات الذروة".

وشدَّدت أمانة الطائف على حرصها على الاستجابة لما يُطرح في وسائل الإعلام، وتحقيق المرجو منها في خدمة ومتابعة اهتمامات القراء والمتابعين.أمانة الطائف بالتنسيق مع أمانة الطائف.. شركة تستثمر مواقف مول تجاري.. ومواطنون يشتكون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار