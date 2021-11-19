حسام موافي: انتفاخ المعدة أحد أعراض هبوط القلب

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وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، رسالة لطلاب الطب، قائلا «قدم الإخلاص ينزل لك التوفيق».

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض هبوط الجهة اليمنى للقلب قد يأتي إلى الطبيب وهو يعاني من انتفاخ المعدة أو ألم البطن أو الصداع وتورم القدمين، مشيرا إلى أن إخلاص الطبيب في عمله يجعله يكتشف الحالات الخطرة ولا تمر عليه دون اكتشاف.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الله -سبحانه وتعالى- أنزل في سورة الفاتحة الآية الكريمة التي تقول «اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» وتلك الآية جاءت بعد إعلان العبد العبادة والاستعانة بالله، وهذا ما توضحه الآية الكريمة «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ».

وأردف حسام موافي أن الهداية ثلاثة أنواع، أولها الفطرية والتي تتجسد في ذهاب صغير الجاموسة إلى الرضاعة من أمه دون أن يرشده أحد، وهداية التخيير مثل تحريم الخمر وترك القرار للإنسان، والهداية الثالثة هي التوفيق مثل رجل يفعل كل شيء لكن لا يحصل على نتيجة وآخر يفعل نفس الشيء ويحصل على نتيجة مذهلة.