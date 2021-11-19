حسام موافى يحذر من احتقان الرئة ويكشف أسباب النهجان

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أعراض احتقان الرئة.

أوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إن من ضمن أعراض احتقان الرئة يتمثل في السمنة وعدم اللياقة البدنية.

أشار الدكتور حسام موافي إلى أن الشكوى الأولى بعد احتقان الرئة تكرار شكوى المريض من «النهجان» مع المجهود المبذول. واستطرد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن النهجان له أسباب عديدة في الطب، من ضمنها عدم اللياقة البدنية وهو ما يتعرض له بعض الأشخاص في سن الـ 40 أو 45 لمن يمكث في المنزل.

وتابع أن الشخص الذي يبلغ وزنه 130 كيلوجرام من المفترض أن يتبع نظام غذائي حتى يتراجع وزنه إلى 80 كيلوجرام وبذلك يبلغ حجم الزيادة في وزنه 50 كيلوجرام قائلا : «هذا الرجل كأنه شايل شيكارة أسمنت وهو ماشي».

ونوه الدكتور حسام موافي أن أمراض الرئة جميعها تجعل الشخص «بينهج»، والأشخاص المدخنين أيضا كونهم مصابين بالتهاب مزمن في الشعب الهوائية.