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تراجع سعر الذهب اليوم، مساء الجمعة، 19 نوفمبر 2021، بسبب قوة الدولار والذى تربع بالقرب من قمة أعلى مستوى فى 16 شهر مع تزايد المخاوف من لجوء الفيدرالى الأمريكى لرفع سعر الفائدة بوقت أقرب من المتوقع بسبب تزايد معدلات التضخم .

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، مساء الجمعة، بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة لأول مرة منذ فترة بسبب تراجع الأسعار عالميا، ارتفاعا طفيفا في استجابة لارتفاع الأسعار عالميا، ولكنه مازال مستقرا فى نطاق ضيق ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر 809 جنيها

وتراجع سعر الذهب بقيمة تصل إلى 12 دولارا عن أسعار الصباح، ويتجه سعر الذهب عالميًا لتسجيل خسائر اسبوعية بخلاف الإسبوعين الماضين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين بسبب الضبابية الاقتصادية .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الجمعة ، 925 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الجمعة ، 809 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الجمعة، 694 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الجمعة، ما بين 6472 جنيها.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، بسبب ارتفاع الدولار والذى تربع بقوة على أعلى مستوى له منذ 16 شهر، مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 30 عاما، وتراجع سعر الذهب بنحو من 12 إلى 15 دولارا ليصل إلى 1847 دولار للأوقية، ويتجه الذهب لاغلاق اسبوعى على خسائر بخلاف الاسبوعين الماضين .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 815.86 جنيه وكان فى الصباح 822.05 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 932.41 جنيه وكان فى الصباح 939.49 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 699.31 جنيه، وكان فى الصباح 704.62 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1,849.31$ وكانت فى الصباح، 1,846.74$ .

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