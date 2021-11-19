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السبت.. مباريات الجولة الثامنة من دوري المظاليم «مجموعة الصعيد»

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السبت.. مباريات الجولة الثامنة من دوري المظاليم «مجموعة الصعيد» السبت.. مباريات الجولة الثامنة من دوري المظاليم «مجموعة الصعيد»

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تنطلق عصر السبت 20 نوفمبر، مباريات الاسبوع الثامن لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم ، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا ب «دوري المظاليم» حيث يلتقي المدينة المنورة مع شباب طامية، ونادي أسوان مع نادي بني سويف، وقنا مع بترول أسيوط، تليفونات بني سويف مع ملوي، البداري مع ديروط، والمنيا مع الفيوم، وسوهاج مع الألمنيوم، والإعلاميين مع كيما أسوان .

يتصدر أسوان المسابقة برصيد 18 نقطة، بينما يأتي كيما أسوان والمنيا في المركزين الثاني والثالث ..

تقام المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهرا بملاعب الفرق الأولي.

المصرى اليوم

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