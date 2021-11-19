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"هيئة الأمر بالمعروف" تعقد لقاء لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع الباحة

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"هيئة الأمر بالمعروف" تعقد لقاء لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع الباحة "هيئة الأمر بالمعروف" تعقد لقاء لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع الباحة
"بكار" أكد على خطورة جماعة الإخوان وأهمية مواصلة الجهود للتحذير منها

عقد مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حسين بن علي بكار لقاءً لتعزيز الأمن الفكري "عن بعد" يستهدف منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة من إداريين وميدانيين.

وتفصيلاً، افتتح الشيخ "بكار" اللقاء بذكر خطر جماعة الإخوان وما نشأ عنها من الفرق، وبين دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التحذير من جماعة الإخوان من خلال البرامج المقامة والحملات المنفذة و الدروس واللقاءات العلمية.

وختم اللقاء بالتأكيد على الاهتمام في مواصلة الجهود للتحذير من خطر الإخوان.

وحث منسوبي الفرع على الاجتهاد في تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله .

وعبر عن إعجابه ببرنامج "دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري" والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

من جانبه، بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن برنامج "دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" يأتي امتداداً للدور الفاعل للرئاسة العامة في ممارسة اختصاصاتها بتميز وإبداع، في جانب رفع كفاءة ومهارات منسوبيها في مجال الأمن الفكري تحصيناً لأنفسهم وتعزيزاً لأمن المجتمع الفكري. موضحاً أن البرنامج يهدف لرفع المستوى العلمي والحصانة الفكرية لدى منسوبي الفرع، تفعيلاً لدور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى فئات المجتمع ليكون عضو الهيئة على قدر كبير من الوعي بمخاطر الانحراف الفكري.

وأردف بأن البرنامج يتضمن دروساً وكلمات مكثفة ومسابقة علمية موجهة لمنسوبي الفرع ينفذها عدد من القادة والمتخصصين في الجانب العلمي والفكري من مسؤولي الرئاسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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