"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزادًا لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز

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يقام الثلاثاء.. وفق الضوابط والاشتراطات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات.

وتفصيلًا: أوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المزاد سيكون يوم الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443هـ، في التاسعة صباحًا بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

وأضافت أنه يُشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التي تشمل دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.هيئة الزكاة والضريبة والجمارك