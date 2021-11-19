«أعراض هبوط للقلب».. حسام موافي يكشف أسباب الاستيقاظ في منتصف الليل

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الهبوط الحاد في القلب بالجهة اليسرى، يؤدي إلى الاحتقان في الرئة.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستيقاظ في منتصف الليل أحد أعراض هبوط الجهة اليسرى للقلب، مشيرا إلى أن المريض في هذه الحالة لا يستطيع النوم بشكل مسطح بسبب زيادة الاحتقان في الرئة والذي يؤدي إلى الاختناق.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن احتقان الرئة قد يكون ناتجًا عن كثرة تناول الطعام ليلا قبل النوم مباشرة، لكن يجب التوجه إلى الطبيب للتأكد من سبب المشكلة.

وأردف حسام موافي أن من أعراض الهبوط الحاد في القلب بالجهة اليسرى أيضًا استيقاظ المريض في منتصف الليل وشعوره بعدم وجود هواء في المكان، موضحا أنه بعد الاستيقاظ والسير قليلًا يستطيع المريض الخلود إلى النوم مرة أخرى وبعدها يتكرر استيقاظه، وذلك بسبب احتقان الرئة.