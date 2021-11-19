أخبار عاجلة

تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة -
إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور) -
رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس اليوم الجمعة الى الأربعاء 1 ديسمبر -
الضرائب: 10 مأموريات مدمجة بين «القيمة المضافة والدخل».. و«المالية» تتابع -
ارتفع بسبب متحور كورونا .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 26-11-2021 -
بتوقيت مصر حلقة 25 نوفمبر2021 -
ما علاقة الطعام بال ASMR؟ -
غلق كلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات بسبب إنشاء محطة مترو المطبعة -
صيدلية الخير .. دواء مجاني حتى لو مش معاك فلوس .. من أول السرطان لحد الضغط -
حدث نادر فى سماء القاهرة.. اصطفاف الزهرة وزحل والمشترى على قبة السماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أعراض هبوط للقلب».. حسام موافي يكشف أسباب الاستيقاظ في منتصف الليل

Print
«أعراض هبوط للقلب».. حسام موافي يكشف أسباب الاستيقاظ في منتصف الليل «أعراض هبوط للقلب».. حسام موافي يكشف أسباب الاستيقاظ في منتصف الليل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الهبوط الحاد في القلب بالجهة اليسرى، يؤدي إلى الاحتقان في الرئة.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستيقاظ في منتصف الليل أحد أعراض هبوط الجهة اليسرى للقلب، مشيرا إلى أن المريض في هذه الحالة لا يستطيع النوم بشكل مسطح بسبب زيادة الاحتقان في الرئة والذي يؤدي إلى الاختناق.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن احتقان الرئة قد يكون ناتجًا عن كثرة تناول الطعام ليلا قبل النوم مباشرة، لكن يجب التوجه إلى الطبيب للتأكد من سبب المشكلة.

وأردف حسام موافي أن من أعراض الهبوط الحاد في القلب بالجهة اليسرى أيضًا استيقاظ المريض في منتصف الليل وشعوره بعدم وجود هواء في المكان، موضحا أنه بعد الاستيقاظ والسير قليلًا يستطيع المريض الخلود إلى النوم مرة أخرى وبعدها يتكرر استيقاظه، وذلك بسبب احتقان الرئة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة

تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة

إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور)

إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور)

رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس اليوم الجمعة الى الأربعاء 1 ديسمبر

رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس اليوم الجمعة الى الأربعاء 1 ديسمبر

الضرائب: 10 مأموريات مدمجة بين «القيمة المضافة والدخل».. و«المالية» تتابع

الضرائب: 10 مأموريات مدمجة بين «القيمة المضافة والدخل».. و«المالية» تتابع