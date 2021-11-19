ورشة عمل لقسم التخدير وعلاج الألم بطب المنيا بمستشفى كبد جامعة المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قسم التخدير والعناية المركزية وعلاج الألم بكلية الطب بجامعة المنيا، يوم علمي وورشة عمل؛ استهدف تدريب شباب الأطباء والخريجين على التعامل مع حالات علاج الألم التداخلي وعلاج ألم الظهر والعمود الفقري والاعصاب والأورام، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

أكدت الدكتور أماني خيري رئيس القسم ورئيس ورشة العمل أن اليوم العلمي تضمن عدد من المحاضرات العلمية عن علاج الألم المزمن والأورام؛ حاضرها نخبة من الأطباء من جامعات القاهرة والأزهر وأسيوط والمنيا، وعقبها تم التدريب العملي في غرف العمليات على عمليات علاج الألم التداخلي واستخدام الأجهزة الحديثة مثل التردد الحراري.

أقيم اليوم العلمي بمستشفى الكبد الجامعي، بحضور الدكتور تهامي عبداللخ مدير المستشفى وعدد من الأطباء من داخل المحافظة وخارجها.