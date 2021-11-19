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مندوب بجنيف يستقبل رئيسة لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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مندوب مصر بجنيف يستقبل رئيسة لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة مندوب بجنيف يستقبل رئيسة لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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استقبل السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لجمهورية العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل، المنشأة حديثا بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ أحداث 13 إبريل2021 والأسباب المؤدية إليها.

أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين دعم مصر الكامل لرئيسة وأعضاء لجنة التحقيق من أجل تمكينهم من القيام بمهامهم وتنفيذ الولاية الموكلة للجنة بإجراء تحقيق شفاف ومستقل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما يحقق العدالة للشعب الفلسطيني ويخفف معاناته اليومية.

كما عرض السفير أحمد إيهاب جمال الدين الجهود المصرية المبذولة على كافة الأصعدة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والتوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للصراع.

المصرى اليوم

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