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وفد سياحي من أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية في المنيا

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وفد سياحي من أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية في المنيا وفد سياحي من أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية في المنيا

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استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من دولتي أمريكا وألمانيا،، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل وبنى حسن، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.


من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ«البقيع الثاني» لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

المصرى اليوم

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