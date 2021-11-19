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تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي في مباراة الإسماعيلي ومدة غيابه عن

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تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي في مباراة الإسماعيلي ومدة غيابه عن الزمالك تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي في مباراة الإسماعيلي ومدة غيابه عن

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن تعرض المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الأبيض لالتواء في الأنكل أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية.

وأضاف أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن بن شرقي تعرض لالتواء خفيف خلال المباراة، مؤكداً أن الإصابة خفيفة ولن تؤثر على تواجد اللاعب في المباريات المقبلة.

كان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، حيث سجل هدفي أبناء ميت عقبة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 84 وعمر السعيد في الدقيقة 94. ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

المصرى اليوم

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