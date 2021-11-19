الزمالك المصري يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022.

يخوض الزمالك مباراة هامة أمام البنك الأهلي عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

الزمالك يخوض لقاء سيراميكا كليوباترا عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الأبيض لالتواء في الأنكل أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية.

وأضاف أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن بن شرقي تعرض لالتواء خفيف خلال المباراة، مؤكداً أن الإصابة خفيفة ولن تؤثر على تواجد اللاعب في المباريات المقبلة.

كان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، حيث سجل هدفي أبناء ميت عقبة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 84 وعمر السعيد في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.