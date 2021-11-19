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قافلة طبية بأبو سمبل في أسوان

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قافلة طبية بأبو سمبل في أسوان قافلة طبية بأبو سمبل في أسوان

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شهدت قرية السلام بمدينة أبوسمبل السياحية تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الشؤون الصحية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين حيث نجحت جهود القافلة في إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ 1498 مواطن ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة، الذي توازى مع قيام فريق عمل إدارة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة مروة محمود بمواصلة تنفيذ حملاتها داخل المناطق المختلفة بعزب كيما لمكافحة الحشرات الضارة والزاحفة .

وناشدت الدكتورة مروة محمود المواطنين بضرورة الإلتزام ببعض الإرشادات الوقائية الهامة لتلافى لدغات هذه الحشرات والتي من بينها تجنب المشى ليلاً أو في الأماكن المظلمة قدر الإمكان، بجانب تجنب الإقتراب من الحفر الصغيرة أو الأحجار المتراكمة، وكذا تجنب السير دون ارتداء أحذية ولاسيما بالنسبة للأطفال، مع ضرورة ارتداء أحذية مرتفعة عن الأرض وسميكة عند الذهاب للمناطق الجبلية أو التي بها مخرات للسيول، وهو الذي يتماشى مع ضرورة تهدئة المصاب عند لدغة بأحد هذه الحشرات، والذهاب فوراً لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقى الأمصال حيث أنه في خلال ساعات معدودة ستسقر الحالة وتكون بأمان وبصحة جيدة .

المصرى اليوم

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