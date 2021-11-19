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جلطة أو حساسية.. حسام موافي يحذر من هبوط القلب ()

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جلطة أو حساسية.. حسام موافي يحذر من هبوط القلب (فيديو) جلطة أو حساسية.. حسام موافي يحذر من هبوط القلب ()

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الهبوط الحاد في القلب بالجهة اليسرى، عبارة عن ضيق شديد في التنفس بشكل مفاجئ، ويستوجب التوجه إلى الطبيب فورًا.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن ضيق التنفس قد يكون أيضا نتيجة جلطة في الرئة أو حساسية، مشيرا إلى أن الفحص الطبي هو الذي يحدد أسباب المشكلة والتعامل معها.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هبوط القلب المزمن يتسبب في ترسب الدم في أعضاء الجسم مثل المخ، مما يؤدي إلى حدوث صداع شديد، لافتا إلى أن احتقان الجمجمة يؤثر على النظر ويسبب زغللة في العينين.

وأردف حسام موافي، أن الكبد لا يشعر بالإحساس أما غشاء الكبد غهو الذي يُصد الإشارات بالخطر، لذا في حالة احتقان الكبد وامتلائه بالدماء يتضخم الغلاف فيشعر المريض بألم شديد، مشيرا إلى أن هذا الألم أحد أعراض هبوط الجهة اليمنى من القلب.

المصرى اليوم

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