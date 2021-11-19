أخبار عاجلة

تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة -
إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور) -
رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس اليوم الجمعة الى الأربعاء 1 ديسمبر -
الضرائب: 10 مأموريات مدمجة بين «القيمة المضافة والدخل».. و«المالية» تتابع -
ارتفع بسبب متحور كورونا .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 26-11-2021 -
بتوقيت مصر حلقة 25 نوفمبر2021 -
ما علاقة الطعام بال ASMR؟ -
غلق كلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات بسبب إنشاء محطة مترو المطبعة -
صيدلية الخير .. دواء مجاني حتى لو مش معاك فلوس .. من أول السرطان لحد الضغط -
حدث نادر فى سماء القاهرة.. اصطفاف الزهرة وزحل والمشترى على قبة السماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع عروس و2 آخرين وإصابة العريس في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

Print
مصرع عروس و2 آخرين وإصابة العريس في حادث انقلاب سيارة بالشرقية مصرع عروس و2 آخرين وإصابة العريس في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع حادث مأساوي مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط سيارة يستقلها عروسان خلال حفل زفة لهما، في مجرى مائي بدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تسبب في مصرع العروس وشقيقة العريس وخاله سائق السيارة، فيما أصيب العريس بإصابات نقل على إثرها للمستشفى في محاولة لإسعافه.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بسقوط سيارة داخل ترعة فرغان «مجرى مائي» بدائرة مركز شرطة ديرب نجم. على الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثتي ونقل مصابين اثنين إلى مستشفى ديرب المركزى.

تبين أن السيارة التي سقطت في الترعة كانت في زفة عروسين، وتسبب الحادث في وفاة شقيقة العريس 18 عاما، وخاله الذي كان يتولي قيادة السيارة 37 عاما، وأثناء محاولة إسعاف العروسة «18 عاما» لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما تجرى محاولات لإسعاف العريس «22 عاما» بالمستشفى.

كشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء توجه العروسين ومعهما شقيقة العريس وخاله قائد السيارة، من الكوافير وأثناء توجههم إلى قاعة الفرح، انقلبت بهما السيارة بترعة طريق فرغان، أمام كوبرى البوصة ديرب نجم. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتوالي التحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة

تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة

إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور)

إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور)

رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس اليوم الجمعة الى الأربعاء 1 ديسمبر

رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس اليوم الجمعة الى الأربعاء 1 ديسمبر

الضرائب: 10 مأموريات مدمجة بين «القيمة المضافة والدخل».. و«المالية» تتابع

الضرائب: 10 مأموريات مدمجة بين «القيمة المضافة والدخل».. و«المالية» تتابع