مصرع عروس و2 آخرين وإصابة العريس في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

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وقع حادث مأساوي مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط سيارة يستقلها عروسان خلال حفل زفة لهما، في مجرى مائي بدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تسبب في مصرع العروس وشقيقة العريس وخاله سائق السيارة، فيما أصيب العريس بإصابات نقل على إثرها للمستشفى في محاولة لإسعافه.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بسقوط سيارة داخل ترعة فرغان «مجرى مائي» بدائرة مركز شرطة ديرب نجم. على الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثتي ونقل مصابين اثنين إلى مستشفى ديرب المركزى.

تبين أن السيارة التي سقطت في الترعة كانت في زفة عروسين، وتسبب الحادث في وفاة شقيقة العريس 18 عاما، وخاله الذي كان يتولي قيادة السيارة 37 عاما، وأثناء محاولة إسعاف العروسة «18 عاما» لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما تجرى محاولات لإسعاف العريس «22 عاما» بالمستشفى.

كشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء توجه العروسين ومعهما شقيقة العريس وخاله قائد السيارة، من الكوافير وأثناء توجههم إلى قاعة الفرح، انقلبت بهما السيارة بترعة طريق فرغان، أمام كوبرى البوصة ديرب نجم. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتوالي التحقيق في الواقعة.