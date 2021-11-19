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خالد عليش يحتفل بزفافه على الإعلامية ميريهان عمرو

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خالد عليش يحتفل بزفافه على الإعلامية ميريهان عمرو خالد عليش يحتفل بزفافه على الإعلامية ميريهان عمرو

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احتفل المذيع والفنان المصري خالد عليش بزفافه اليوم على المذيعة ميرهان عمرو، وسط حضور عائلة كل منهما والأصدقاء المقربين، حيث نشرت ميرهان، صورة لهما من الزفاف، اليوم الجمعة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: «بكل فخر أعلن نفسى زوجة السيد عليش».

كما نشر عليش صورة من زفافهما على حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» وعلق عليها: حان الآن.


يذكر أن، خالد عليش هو مذيع راديو شهير وممثل وقدم برامج «معاك في السكة» و«الموقف»، أما عبر التليفزيون فيشارك في تقديم برنامج «نهار جديد» على شاشة «النهار»، وشارك في بعض الأعمال التليفزيونية منها مسلسل «مأمون وشركاه»، و«الطوفان».

المصرى اليوم

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