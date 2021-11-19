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خلية إرهابية في تونس تضم 20 عنصرا

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الإرياني: عدد قتلى الميليشيا الحوثية المعلن لا يمثل حجم خسائرهم

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن إعلان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مقتل 14.700 من مقاتليها في...

5ffb19d741.jpgأبها: الوكالات
aff7b7bacb.jpg14 ربيع الثاني 1443 هـ

ترمب يصدر كتاب عن رحلته في البيت الأبيض

أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة إثر ‏خسارته الانتخابات الرئاسية في 2020.‏ وأعلن «ترمب»...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

الصدر يعلن حل لواء اليوم الموعود

أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم، حل تشكيل «لواء اليوم الموعود». وقال في تغريدة: «كبادرة حسن نية مني أنا «مقتدى...

icon-byline.pngبغداد: الوكالات
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

بايدن ينقل صلاحياته إلى نائبته كامالا

سيخضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، وهو إجراء طبي يجري تحت التخدير العام، وسينقل صلاحياته مؤقتا إلى...

icon-byline.pngواشنطن: وكالات
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

عودة الإنترنت تدريجيا في السودان

أعادت السلطة العسكرية الجديدة في السودان، الخميس خدمة الإنترنت، المقطوعة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، في عملية ستكون...

icon-byline.pngالخرطوم: الوكالات
icon-clock.png13 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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