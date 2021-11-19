خلية إرهابية في تونس تضم 20 عنصرا
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن إعلان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مقتل 14.700 من مقاتليها في...
أبها: الوكالات
14 ربيع الثاني 1443 هـ
أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة إثر خسارته الانتخابات الرئاسية في 2020. وأعلن «ترمب»...
أبها: الوكالات
14 ربيع الثاني 1443 هـ
أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم، حل تشكيل «لواء اليوم الموعود». وقال في تغريدة: «كبادرة حسن نية مني أنا «مقتدى...
بغداد: الوكالات
14 ربيع الثاني 1443 هـ
سيخضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، وهو إجراء طبي يجري تحت التخدير العام، وسينقل صلاحياته مؤقتا إلى...
واشنطن: وكالات
14 ربيع الثاني 1443 هـ
أعادت السلطة العسكرية الجديدة في السودان، الخميس خدمة الإنترنت، المقطوعة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، في عملية ستكون...
الخرطوم: الوكالات
13 ربيع الثاني 1443 هـ