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«غير قادر على محاسبته».. هاني شاكر يكشف موقف نقابة الموسيقيين من محمد رمضان

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«غير قادر على محاسبته».. هاني شاكر يكشف موقف نقابة الموسيقيين من محمد رمضان «غير قادر على محاسبته».. هاني شاكر يكشف موقف نقابة الموسيقيين من محمد رمضان

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قال نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، «أن الفنان محمد رمضان ليس عضو في نقابة المهن الموسيقية ولا أستطيع محاسبته أو تحويله للتحقيق» .

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «أنما هو عضو في نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وعضو في نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، وهما الأكتر سلطة وقدرة على محاسبة محمد رمضان».

وتابع :«لكن نقابة المهن الموسيقية ملهاش سلطة ولا قدرة على محاسبة محمد رمضان».

كان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليله، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا»

المصرى اليوم

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