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طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل حالة شكري نجيب بعد تعرضه للإغماء

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طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل حالة شكري نجيب بعد تعرضه للإغماء طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل حالة شكري نجيب بعد تعرضه للإغماء

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كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن تفاصيل حالة شكرى نجيب، مهاجم الفريق، بعد تعرضه للإغماء خلال مباراة .

وتعرض اللاعب خلال اللحظات الأخيرة من المباراة لحالة إغماء ليتم نقله من خلال سيارة إسعاف.

وقال مجدي الباز، في تصريحات صحفية، :«شكري نجيب، لحالة إغماء خفيف بسبب تعرضه للاجهاد خلال مباراة الزمالك».

وأكمل طبيب الفريق تصريحاته المقتضبة: «أود أن طمئن الجميع، اللاعب بخير بعد أن استفاق من الإغماء».

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الدراويش ضيفا على المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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