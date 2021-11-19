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أسرة بيج رامي تكشف تفاصيل زفافه للمرة الثانية وترد على منتقديه

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أسرة بيج رامي تكشف تفاصيل زفافه للمرة الثانية وترد على منتقديه أسرة بيج رامي تكشف تفاصيل زفافه للمرة الثانية وترد على منتقديه

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أكد محمد عادل السباعي، محمد عادل نجل عم ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» :«الشهير ببيج رامي صحة زواج الثاني للبطل العالمي بيج رامي للمرة الثانية.

وأضاف :«أن عقد القرآن تم بمدينة الإسكندرية، وأن بيج رامي يستعد بأن الآن للسفر لقضاء شهر العسل مع عروسته الجديد«.

ودافع محمد السباعي، عن زواج بيج رامي الثاني قائلًا:«بيج رامي من حقه شرعًا الزواج وأنه لم يفعل شيئا حرمه الله أو يغضبه لأنه تزوج زواجا شرعيا، خاصة وأن بيج رامي لديه 3 بنات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور زفاف لاعب كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» وهو يرتدي بدلة زفاف بجانب عروسته وهي ترتدي فستان الزفاف والتي أثارت الجدل بسبب تصريح شقيق بيج رامي الذي نفى الواقعة وأكد أن صورة بيج رامي جزء من عمل فني يشارك فيه بيج رامي في دبي.

وبعد ساعات من الجدل أعلن أحمد سمير، منتج العمل الفني الذي يشارك فيه بيج رامي صحة الصورة المتداولة كجزء من العمل الفني.

والبطل العالمي بيج رامي حصل على بطولة اولمبيا للعام الثاني على التوالي في بطولة كمال الاجسام.

المصرى اليوم

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