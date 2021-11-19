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أبدى الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبو فريقه خلال مباراة الزمالك.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خوان براون، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك، حيث أهدرنا أكثر من هدف محقق، وكنا نستحق الخروج بالتعادل على أقل تقدير».

وأضاف : «اللاعبون ظهروا بمستوى مميز طوال المباراة، والخطأ الوحيد الذي ارتكبوه كان في كرة الهدف الثاني، حيث كان هناك تسرع في لعب الكرة الثابتة من أجل إحراز هدف التعادل»، مضيفًا: «اللاعبون نفذوا التعليمات المطلوبة منهم وهذا أمر جيد».

وتابع :«اللاعبون يحتاجون للثقة، وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي، فترة التوقف المقبلة ستكون فرصة جيدة حتى يتأقلم اللاعبون على طريقة اللعب».

واختتم براون تصريحاته موجهًا رسالة لجماهير الإسماعيلي، قائلا :«أتمنى أن تصبروا على الفريق، حتى يخرج من الكبوة التي يمر بها».