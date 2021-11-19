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وزراء خارجية واليونان وقبرص وفرنسا يؤكدون ضرورة منح الأولوية للسلام إقليمياً ودولياً

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وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا يؤكدون ضرورة منح الأولوية للسلام إقليمياً ودولياً وزراء خارجية واليونان وقبرص وفرنسا يؤكدون ضرورة منح الأولوية للسلام إقليمياً ودولياً

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أكد وزراء خارجية واليونان وقبرص وفرنسا على ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليمياً ودولياً، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي يطمح إليها الجميع، بما يتوافق كليةً مع الإطار القانوني القائم المتعدد الأطراف.

ذكر بيان صدر في ختام اجتماع عقده الوزير سامح شكري ونظراءه في اليونان وفرنسا وقبرص «أنه في إطار متابعة الاجتماع الأول للوزراء، الذي عُقِد في يناير ٢٠٢٠ بالقاهرة، ونتائجه والبيان الختامي الصادر عنه، اجتمع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا في أثينا في ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، وذلك على ضوء التحديات المتعددة التي تؤثر على السلام والاستقرار والأمن.

وأشار الوزراء إلى العلاقات الممتازة التي تجمع دولهم، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي وقانون البحار، وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الدول الأربعة، والتي تضع أسساً راسخة لتطوير التعاون في العديد من المجالات.

وتلاقت رؤى الوزراء فيما يخص معالجة الأمن والاستقرار وناقشوا سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات والتي تشمل الطاقة، والتغير المناخي، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة.

المصرى اليوم

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