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أمجد الوكيل: إنشاء مركز تدريب إقليمي للطاقة النووية في خاص بالدول الإفريقية والعربية ()

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أمجد الوكيل: إنشاء مركز تدريب إقليمي للطاقة النووية في مصر خاص بالدول الإفريقية والعربية (فيديو) أمجد الوكيل: إنشاء مركز تدريب إقليمي للطاقة النووية في خاص بالدول الإفريقية والعربية ()

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قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ندرس إضافة محطات نووية جديدة في المستقبل.

وأضاف أمجد الوكيل خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في شهر ديسمبر عام 2014 بدأ طرح إنشاء محطة نووية وتم إرسال عروض إلى 5 دول وصارت الأمور بشكل جيد مع 3 دول هي الصين وكوريا وروسيا، لكن الجانب الروسي كان الأسرع والأكثر جدية.

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: اخترنا التعاون مع لقدراتها الهائلة في إنشاء المحطات النووية في العالم، وهي تنشئ محطات في 14 دولة حول العالم، وفي الاتحاد الأوروبي والهند وغيرها من البلدان، كما أن روسيا الاتحادية تمتلك جميع عناصر التكنولوجيا النووية.

وأوضح أمجد الوكيل أن وقعت 4 عقود مع الجانب الروسي، وهي عقد إنشاء المحطة الأم، وعقد الإمداد بالوقود النووي، وعقد دعم التشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات، وعقد آخر للتعامل مع الوقود.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن مصر من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتملك تاريخًا طويلًا في التعامل مع الوكالة، مشيرا إلى أن مصر عرضت إنشاء مركز إقليمي للطاقة النووية، لتدريب المتدربين من الدول الإفريقية والعربية، ورحبت الوكالة بالتعاون في ذلك الأمر.

المصرى اليوم

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