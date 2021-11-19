الأهلي والمقاولون العرب.. شوط أول سلبي رغم الاستحواذ الأحمر

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سقط الأهلي المصري في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب خلال الشوط الأول الذي أقيم بينهما مساء الجمعة على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 - 2022.

سيطر الأهلي سيطرة تامة على مجريات الشوط الأول حتى إن الاستحواذ وصل في بعض فترات الشوط إلى 79%.

وجاءت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب على النحو التالي:

أبرز أحداث اللقاء

بداية المباراة

د5: سلسلة من التسديدات بأقدام لاعبي الأهلي: السولية وتاو وديانج .. وأبو السعود يتصدى لها بنجاح

د13: فاروقا نور الدين يسجل هدفا للمقاولون والحكم يلغيه بداعي التسلل

د19: أكرم توفيق يتوغل من الجهة اليمنى ويسدد صاروخية ترتد من القائم

د40: استحواذ تام لـ الأهلي 79% والمقاولون العرب 29%

د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول

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تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - اليو ديانج.

الهجوم: محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - محمد شريف.

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: باسم علي – محمد سمير – فاروقا نور الدين - أحمد عبد العزيز زيزو.

الوسط: عبد الرحمن خالد جبنة - عبد الله ياسين.

أمامهما: محمد حمدي زكي – أحمد مجدي – لويس إدوارد.

الهجوم: عمر بسام.

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل موعد انطلاقها بحوالي ساعة.

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب.

وقامت مجموعة قنوات ON.. أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الأهلي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختر بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 - يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32