القابضة للمياه استعدادت قصوى وتعامل فورى مع الأمطار بالمحافظات

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرار حالة الاستعداد والتأهب بكافة شركاتها التابعة للتعامل مع التغيرات الجوية غير المستقرة التي تشهدها بعض محافظات الوجه البحرى وسيناء، وتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار.

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية اليوم لأمطار متوسطة إلى شديدة غطت مساحات واسعة من المحافظة كمنطقة وسط، منطقة الجمرك ومنطقة غرب.

وتابع اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أعمال سحب المياه، مصرحا أنه «تم الدفع بـ96 سيارة شفط لسحب مياه الأمطار من الأماكن المتأثرة».

وطالب «نافع» المواطنين توخي الحيطة والحذر والتزام المنازل حتي يتثني للعاملين بالشركة والجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، مع تزايد سرعة الرياح، كما ورد ببيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.