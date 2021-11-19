حازم إمام ينتقد بن شرقي: «لازم يريح شوية»

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انتقد حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بسبب الأداء الذي ظهر عليه في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت مساء الجمعة، وانتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين نظيفين.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»، :«أشرف بن شرقي بعيد عن مستواه الفني منذ فترة طويلة، وكان يجب على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن يستبدل اللاعب خلال الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي وليس في آخر 5 دقائق».

وأضاف: «بن شرقي يحتاج إلى صحوة، وتلك الصحوة لن تأتي سوى بمعاقبة اللاعب بالجلوس على دكة البدلاء لفترة حتى يعود أفضل»، مضيفًا :«اللاعب لازم يريح شوية».

وأوضح: «بن شرقي، تركيزه حاليًا بعيد عن الزمالك، مما يجعل مستواه الفني ينخفض»، مشدًًا على أن الأفضل دخول لاعب بدلا من بن شرقي خلال الفترة المقبلة يكون لديه حمية بشكل أفضل من بن شرقي في تلك الفترة.