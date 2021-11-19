البيت الأبيض: يجب على أوبك تلبية الطلب على النفط بإمدادات كافية

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قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه يجب على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تلبية الطلب العالمي على النفط بإمدادات «كافية» عندما تعقد اجتماعها القادم بشأن سياسة الانتاج في الثاني من ديسمبر. أدلت بتلك التعليقات جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية.

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن التزام مجموعة «أوبك+» بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 116% في أكتوبر 2021 ارتفاعا من 115 في سبتمبر

ويشير هذا إلى أن المجموعة تواصل الإنتاج في إطار الأهداف المتفق عليها. وقلصت «أوبك» الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من العام الجاري بواقع 330 ألف برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي، إذ قوض ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19. وتأتي المخاوف من تراجع الطلب في وقت يتوقع فيه زيادة المعروض