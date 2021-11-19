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أمجد الوكيل: تقدم الطاقة النووية يعكس مدى الاستقرار السياسي للدولة

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أمجد الوكيل: تقدم الطاقة النووية يعكس مدى الاستقرار السياسي للدولة أمجد الوكيل: تقدم الطاقة النووية يعكس مدى الاستقرار السياسي للدولة

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قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة إدارة الطاقة النووية، إن تقدم الطاقة النووية يعكس مدى الاستقرار للدولة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر نوفمبر شهر سعيد لهيئة المحطات النووية خاصة يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر والذي يوافق توقيع الاتفاقيات الإطارية بين وروسيا الاتحادية وذلك من أجل تحقيق الحلم المصري في إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء.

أشار الدكتور أمجد الوكيل إلى أن الإرادة السياسية تريد إلحاق مصر بالنادي النووي السلمي، كما هناك عدد من العوامل الأخرى مثل حسن اختيار الشريك الاستراتيجي القادر على نقل التكنولوجيا السلمية إلى مصر ممثل في الاتحادية، وعدد أخر من العوامل من ضمنها المتابعة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة كما توجد كوادر بشرية ناجحة في ذلك المجال.

المصرى اليوم

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