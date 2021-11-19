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أمجد الوكيل: المحطات النووية تتطلب عنصر بشري مدرب على أعلى مستوى ()

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أمجد الوكيل: المحطات النووية تتطلب عنصر بشري مدرب على أعلى مستوى (فيديو) أمجد الوكيل: المحطات النووية تتطلب عنصر بشري مدرب على أعلى مستوى ()

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قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن فريق العمل المشرف على المحطة النووية فاز بجائزة المركز الأول في التميز الحكومي من بين أكثر من 108 فرق تقدمت للمسابقة.

وأضاف أمجد الوكيل خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز فريق المحطة النووية بالجائزة يؤكد حسن انتقاء العناصر البشرية، وتقسيم العمل دون تدخل مع وجود تكامل، وتحقيق الإنجاز على الأرض.

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن المحطات النووية تتطلب عنصرا بشريا مدربا على أعلى مستوى، وهو ما نسعى إليه في الوقت الحالي، مضيفا أن هيئة المحطات نظمت المنتدى العربي الخامس لآفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية، في 2019 برعاية رئيس الوزراء، وكان هو الأكبر في تاريخه.

المصرى اليوم

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