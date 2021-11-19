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يستعد للبنك الأهلي بدون راحة

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الزمالك يستعد للبنك الأهلي بدون راحة يستعد للبنك الأهلي بدون راحة

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رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الإسماعيلي، ويستأنف الفريق تدريباته غدا في الخامسة مساءً، بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

كان فريق الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الرابعة للدوري، سجل هدفي أبناء ميت عقبة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 84 وعمر السعيد في الدقيقة 94.

الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين يظل الإسماعيلي في المركز السابع عشر بلارصيد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من محمد فوزي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وعماد حمدي وأحمد مصطفى ومحمد عادل وعبدالرحمن مجدي وشكري نجيب وبنسون شيلونجو.

المصرى اليوم

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