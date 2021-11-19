كارتيرون: الفوز على الإسماعيلي مهم.. وسعيد بأداء عبدالله جمعة

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأبيض على الإسماعيلي في الجولة الرابعة للدوري الممتاز مساء اليوم الجمعة، موضحا أن الفريق اكتسب قوة أكبر داخل الملعب بمرور الوقت.

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «الفوز في لقاء اليوم منطقي، ونمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين على أعلى مستوى، وأثق في قدراتهم كثيرا».

وأوضح كارتيرون أنه بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء الأهلي، قام بمراجعة كل الأوراق وفضل البداية بلاعبين جدد لأنهم يستحقون الفرصة في المباريات.

كما أشار كارتيرون قائلا: «أهنئ عبدالله جمعة وإمام عاشور على تمديد عقودهما مع النادي، فجمعة لاعب يمتلك إمكانيات رائعة ومختلفة وهو قادر على إفادة الفريق في أكثر من مركز، وأنا سعيد بأدائه في مباراة اليوم في مركز الظهير الأيمن، ومشاركته جاءت بعد تدريبه خلال الفترة الأخيرة.. وفضلنا عدم الدفع بالمثلوثي بسبب عودته مؤخرا من صفوف المنتخب التونسي».

وقال كارتيرون: «منحت تعليماتي للثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي بتبديل مراكزهم خلال اللقاء، وبن شرقي لاعب كبير، حتى إذا كان مستواه لم يكن الأفضل خلال الفترة الأخيرة».

وتابع المدير الفني للأبيض تصريحاته بأنه يثق في جميع اللاعبين، موضحا أنه يجب عليه تجهيز جميع اللاعبين من أجل المنافسة على البطولات.

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، حيث سجل هدفي أبناء ميت عقبة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 84 وعمر السعيد في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.