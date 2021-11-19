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أعلنت الحكومة البريطانية عن فرضها حظرا لجميع أشكال استخدام الهاتف الذكي أثناء قيادة السيارات بدءا ‏من العام المقبل 2022.‏

وأشارت إلى أنه ممنوع منعا باتا استخدام الهاتف لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب أو التمرير لمطالعة قوائم تشغيل الأغاني وأي محتوى آخر أثناء التواجد خلف عجلة القيادة، بسحب ما ذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وتابعت وزارة النقل البريطانية أنه لا يمكن للسائقين القيام بأي من تلك الأفعال أثناء توقف سيارتهم، بينما ستقوم الحكومة بمراجعة قانون الطريق لتوضيح أن البقاء على الطريق، كما هو الحال عند إشارات المرور أو وسط الاختناقات المرورية، لا يزال يعتبر قيادة.

وأكدت أن أي شخص يتم ضبطه وهو يستخدم هاتفه في الحالات السابقة سيظل يتم تغريمه بـ269 دولار أمريكي، كما سيحصل على 6 نقاط جزاء على رخصته، مما يعني أنه يمكن للسائقين الجدد إلغاء تراخيصهم.

وأوضحت وزارة النقل البريطانية أنها تمنح استثناءا وحيدا، هو ما إذا كان يتم استخدام الهواتف الذكية لإجراء مدفوعات من قارئ البطاقة، على سبيل المثال عند نافذة السيارة أو في رسوم الطريق، كذلك يمكن للسائقين الاستمرار في استخدام هواتفهم بدون استخدام اليدين، على سبيل المثال لأغراض الاستدلال على الطريق، طالما أنها مثبتة في حامل لها داخل السيارة.

ويشكل ذلك القرار إغلاق لثغرة القانونية التي تسمح للسائقين باستخدام هواتفهم الذكية، طالما أنهم لا يرسلون الرسائل النصية أو يجرون اتصالات، وتسعى الحكومة البريطانية منذ فترة طويلة لإغلاق تلك الثغرة.