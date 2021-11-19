★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، سبب اختيار منطقة الضبعة مكانا لإنشاء المحطات النووية.

وأضاف أمجد الوكيل خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن اختيار موقع الضبعة لإنشاء المحطات النووية، جاء لعدة أسباب أبرزها سهولة الوصول إلى الموقع الجغرافي والإخلاء منه، والتأكد من ملائمة العوامل الجيولوجية والظروف المناخية، ونسبة الكثافة السكانية.

وعن التعامل مع النفايات النووية والوقود النووي المستنفد قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن هناك استراتيجية للتعامل مع الوقود المستنفد وتخزينه في أحواض مائية ثم نقله إلى أوعية خاصة يمكن حفظه فيها لمدة 100 عام، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة تدوير الوقود واستخدامه كثروة.