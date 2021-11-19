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وكيلة القوى العاملة: تعيين المرأة المصرية في مجالس الإدارة بالبنوك يعتبر انتصارًا لها واستكمالا لحقوقها في المجتمع

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وكيلة القوى العاملة: تعيين المرأة المصرية في مجالس الإدارة بالبنوك يعتبر انتصارًا لها واستكمالا لحقوقها في المجتمع وكيلة القوى العاملة: تعيين المرأة المصرية في مجالس الإدارة بالبنوك يعتبر انتصارًا لها واستكمالا لحقوقها في المجتمع
القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، قرار السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن إلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوتين على الأقل، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر انتصارًا للمراة المصرية واستكمالا لحقوقها في المجتمع.
وأوضحت سولاف درويش، خلال البيان الصادر لها، أن المرأة المصرية أكثر تمكيناً في عهد الرئيس عبد الفتاح وأصبحت قادرة على إحداث تغييرات نحو مجتمع خالي من الفساد، مؤكدة على أن دور النساء يعتبر دور حيوي في شتي المجالات سواء الاقتصادية والسياسية، حيث أن وجود المرأة في مراكز صنعت القرار يؤدي إلى الحد من الفساد أو تقليصه لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولاً إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأشارت وكيلة القوى العاملة، إلى أهمية مشاركة المراة في الصفوف الأولي بمؤسسات الدولة، وفي مختلف القطاعات، لافتة إلى أن المرأة شريك أساسي وفعال فى المجتمع، حيث أن المرأة المصرية هي بطلة كل النجاحات والإنجازات التي تم إنجازها مؤخرا والقادمة.
يذكر أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري جاء ضمن مجموعة تعديلات جديدة على ضوابط حوكمة البنوك ومنهجية تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بها، أقرها محافظ البنك المركزي المصري، وشملت ضرورة تمثيل المرأة بنحو عضوتين على الأقل، وجاءت تلك التعليمات في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.

وكالة أخبار المرأة

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